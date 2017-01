"You never eat as hot as it is cooked": Schäubles Englisch sorgt für Lacher

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit seinem Englisch für Lacher gesorgt.



Er übersetzte ein deutsches Sprichwort ziemlich eigenwillig und sagte: You never eat as hot as it is cooked" ("Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird") als er zeigen wollte, dass er in Sachen Großbritannien und Steuerdumping gelassen ist.



In England ist die Redewendung jedoch völliger Unsinn und vielmehr als "nothing is as bad as it looks" ("Nichts ist so schlimm, wie es scheint") bekannt.