Verfassungsschutz prüft rechte Rede von AfD-Politiker Björn Höcke

Am vergangenen Dienstag sorgte der AfD-Politiker Björn Höcke für Entsetzen, als er in Dresden bei einer Rede das Holocaustmahnmal in Berlin ein "Denkmal der Schande" nannte.



Nun ist diese Rede ein Fall für den Verfassungsschutz geworden, der sowohl seine Worte als auch die Reaktionen darauf innerhalb der AfD überprüft. Einige Politiker der Grünen, SPD und CDU fordern dagegen eine Beobachtung der ganzen Partei.



So sagt zum Beispiel der Linken-Politiker Bodo Ramelow dazu: "Wer das Holocaust Mahnmal als Schande bezeichnet, den industriellen Massenmord aber nicht, der ebnet alle Schranken zur NSDAP ein."