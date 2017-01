Tod durch Energy Drink - kommt nun das Ende von Red Bull, Monster und Co.?

Nachdem traurigerweise in den Vereinigten Staaten ein 19-Jähriger an einer Überdosis Energydrinks gestorben ist, will der Vater nun Monster Energy verklagen.



Der Junge hatte vor einem Basektballspiel binnen 24 Stunden rund 2 Liter Energydrinks getrunken. Auf dem Feld brach er zusammen und verstarb anschließend. Diagnose: Herzrhythmusstörungen durch zu viel Koffein.



Damit dies hierzulande nicht auch passieren kann, fordert die Politik und Verbraucherschützer, Energy Drinks einzuschränken. Unter anderem sollen diese nur für Erwachsene zugänglich sein. Außerdem gibt es nun eine Obergrenze an Koffein in den Dosen.