Köln/Deutz: Rechte anti-Islam Demonstranten nennen sich selbst "Nazis"

Am vergangenen Samstag hatten in Deutz rechts eingestellte Personen eine Demonstration abgehalten. Dabei wurde der Hitlergruß mehrere Male gezeigt und Journalisten wurden von den Protestlern angegriffen.



Unter den rechten Demonstranten waren vor allem Anhänger von Hogesa und der Partei "Die Rechte" aus Dortmund. Neu an dem Aufgebot war, dass sich die Rechten selbst als "Nazis" bezeichnen und darauf stolz sind.



Sie sprachen davon, dass sie die demokratischen Gegendemonstranten irgendwann Steine klopfen lassen wollen und riefen: "Wir Nationalsozialisten werden unsere braunen Finger stets in die eiternden Beulen stecken, die dieses System hervorbringt" oder auch "Mustafa geh zurück nach Ankara".