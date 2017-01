Erfurt: Syrischer Kameramann wird von Betrunkenen durch Stadt gehetzt

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) drehte im thüringischen Erfurt einen Beitrag zum Thema "Angriffe auf Flüchtlingskinder", der sich zynischerweise in einer gewissen Form bewahrheitete.



Der syrische Kameramann des Teams wurde von Betrunkenen attackiert, rassistisch beleidigt und durch die Stadt gehetzt.



Die zwei Angreifer jagten den 32-jährigen Journalisten an die Hunderte Meter durch die Stadt, bis dieser sich in einen Supermarkt retten konnte. Die Polizei nahm die Personalien der Angreifer auf und ließ sie nach einer Vernehmung wieder frei.