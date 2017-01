Nach Pinkelgate : Hanka droht im schlimmsten Fall Traumatisierung

Hanka Rackwitz (47) leidet seit Jahren unter Zwangsstörungen wie Waschzwang und Angst vor Körperkontakt, hat ein Buch "Ich tick nicht richtig" darüber geschrieben.Nach Ameisen-Biss wurde sie panisch: "Ich habe das Gefühl, mein Körper ist offen und so kommt das Unheil rein."



Auf Dr. Bob, der ihr helfen wollte, reagierte sich mit Angst.Am Samstag dann "Pinkelgate", tägliche Heulattacken, die anderen Lagerinsassen lästern darüber, anstatt Hanka zu helfen."Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte" so Hanka.Psychologin Elke Eyckmanns sieht Vermeidungsverhalten.



"Die Heulattacken zeigen: Das ist zu viel für Hanka, es überflutet sie.()Es kann ihre Probleme verstärken und im schlimmsten Fall in einer Traumatisierung enden. Sie kann einen psychischen Zusammenbruch erleiden, der so schlimm ist, dass sie eine Zeit lang nicht mehr alleine klarkommt."