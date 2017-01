Azubis - Zu dumm, zu faul - Bäckerei muss zeitweise schließen

Der preisgekrönte Bäckermeister Rainer Schwadtke findet keine passenden Azubis mehr.Deshalb muss der 50-Jährige seinen Laden nun immer montags schließen - die beste Bäckerei Deutschlands 2013.Kein gut ausgebildetes Personal sei mehr zu finden - obwohl weit über Mindestlohn bezahlt werde.



"Ich selbst bin kurz vor Weihnachten zusammengebrochen. 17 Stunden Arbeit täglich waren einfach zu viel." so Schwadtke.Seine Mitarbeiter seien auch an ihre Grenzen gekommen.Auch in anderen Handwerken sind Fachkräfte und Azubis dringend gesucht.



"Viele Jugendliche wollen lieber studieren." so die Leiterin Schumann des Referats Bildungsberatung bei der Berliner Handwerkskammer .Der Rest, "Das vermeintliche Fachpersonal" kann nur Teig in den Ofen schieben, das war’s.Einfachstes Rechnen und Physik seien ihre größten Schwächen, so Schwadtke.