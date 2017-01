Online-Journalistenschule soll "positive Seite des Bürgerjournalismus" stärken

Mit einer "Reporterfabrik" für alle wollen die Journalisten Cordt Schnibben (derzeit beim "Spiegel") und David Schraven (Recherche-Büro Correctiv) "durch die Qualifizierung von Nicht-Journalisten und Journalisten" den Weg in eine "redaktionelle Gesellschaft" begleiten.



Das für Laien-Journalisten kostenlose Angebot wendet sich an die zahlreichen Blogger und Publisher, die das Internet hervorgebracht hat. Daneben sollen kostenpflichtige Workshops für Profis für Einnahmen sorgen, die hauptsächliche Finanzierung soll durch Spenden und Stiftungen erfolgen.



Das Kuratorium der Akademie unter dem Dach der Correctiv GmbH ist mit prominenten Journalisten besetzt. Zu den Partnern zählen das Reporter Forum und das netzwerk recherche. In wenigen Wochen startet das Angebot, dessen Anliegen angesichts der Flut an Fake News als ehrenwert bezeichnet werden kann.