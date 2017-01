Polizei kann Bandenchef wegen Kothäufchen neben Tatort ermitteln

Unweit eines Tatorts, an dem ein Tresor aufgebrochen war, entdeckte die Polizei ein Kothäufchen.



Die Ermittler nahmen DNA-Spuren und kamen so dem Täter auf die Spur: Es handelte sich dabei um einen Bandenchef, der dort seine Notdurft verrichtete.



Er und fünf weitere Bandenmitglieder stehen nun vor Gericht, weil sie im Großraum München und in Baden-Württemberg Geld in sechsstelliger Höhe vor allem aus Tresoren in Hotels und Restaurants gestohlen haben sollen.