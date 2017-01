Bayern: Anhalter zwingt Autofahrerin mit Messer dazu, Tabletten zu schlucken

In Bayern hat eine Frau einen Anhalter mitgekommen, den sie zunächst für einen Bekannten hielt. Als sie bemerkte, dass sie sich geirrt hatte, forderte sie den Mann auf, ihr Auto zu verlassen.



Der Anhalter weigerte sich und bedrohte die 30-Jährige nun mit einem Messer: So zwang er sie von ihm mitgebrachte Tabletten zu schlucken und verließ dann den Wagen.



Die Frau konnte unter dem Einfluss der Medikamente nicht lange weiterfahren und musste in eine Krankenhaus gebracht werden. In der Klinik stellte man fest, dass es sich um rezeptfreie Schmerzmittel handelte.