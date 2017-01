Mittelmeer: Boot mit 180 Flüchtlingen an Bord gesunken

Laut den Vereinten Nationen ist im Mittelmeer ein Flüchtlingsboot gesunken und alle 180 Passagiere an Bord werden vermisst.



Nur vier Flüchtlinge habe man bei dem Unglück retten können, die Überlebenden haben die Angaben zu dem Boot gemacht. Schiffe, Hubschrauber und ein Flugzeug der EU-Grenzschutzagentur Frontex hatten am Wochenende vergeblich nach Überlebenden gesucht.



Laut Hilfsorganisationen starben im Jahr 2016 an die 5.000 Menschen bei dem Versuch über das Mittelmeer nach Europa zu fliehen.