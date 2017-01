Weil am Rhein: Mit Haftbefehl Gesuchter stellt sich wegen frostiger Kälte Polizei

Dieser frostige Winter treibt der Polizei nun offenbar Gesuchte in die Arme: So geschehen in Weil am Rhein.



Dort stellte sich ein per Haftbefehl Gesuchter der Polizei, wohl um den eisigen Temperaturen zu entfliehen.



Der 27-jährige Obdachlose war offenbar "froh darüber, die frostigen Temperaturen im Freien mit einer warmen Zelle tauschen zu können", so die Polizei.