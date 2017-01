Bild klagt gegen Focus Online wegen angeblichem Inhaltediebstahl

Die "Bild"-Zeitung hat Focus Online beim Landgericht Köln verklagt, da man dem Medium gezielten Inhaltediebstahl vorwirft.



Focus Online schreibe immer wieder Artikel des exklusiven Bezahlinhaltes "Bild Plus" ab, hieß es in der Klage. Die sei eine gezielte Behinderung des Geschäftsmodells sowie eine Verletzung des Datenbankrechts.



"Für uns geht es hier um das Wertvollste, was wir als journalistische Marke haben: unsere mit eigenen Ressourcen recherchierten Inhalte", so Julian Reichelt, Chefredakteur BILD Digital.