Berlin: 17-Jähriger versucht mit Spielzeugpistole Späti auszurauben

In Berlin wollte ein 17-Jähriger einen Kiosk bzw. wie man in der Hauptstadt sagt - "Späti" - ausrauben.



Das Vorhaben des mit Spielzeugpistole Bewaffneten scheiterte jedoch an beherzten Kunden, die den jungen Mann überwältigten.



"Als die Angestellte vor Schreck die Kasse nicht schnell genug öffnete, verlor der Räuber die Geduld und wollte wieder gehen", so eine Polizeisprecherin. Zwei Kunden hielten den Räuber jedoch so lange fest, bis die Polizei eintraf.