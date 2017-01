Bayern: Müllmann wird bei Zusammenprall mit parkendem Auto zu Tode gequetscht

In bayerischen Rohrbach kam ein Müllmann zu Tode.



Der 45-Jährige stand auf der Trittfläche des Mülllastwagen als der rückwärtsfahrende LKW mit einem parkenden Auto zusammenstieß. Der Kollege am Steuer sah das Auto auf einer Steigung nicht.



Der Mann wurde zu Tode gequetscht und verstarb noch an der Unfallstelle.