Frankfurt: An die 35 Rumänen hausen in Bretterbuden aus Sperrmüll

Auf einem alten Betriebsgelände in Frankfurt harren zwischen 20 bis 35 Rumänen in Bretterbuden auch jetzt im Winter aus.



Die EU-Bürger leben in einem Elendsquartier ohne sanitäre Anlagen, die Polizei sieht regelmäßig nach dem Rechten.



Das Ordnungsdezernat kann nichts gegen die Situation tun, der Eigentümer des Grundstücks sitze in Italien im Gefängnis.