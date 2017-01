Rechte im EU-Parlament sperrt nicht genehme Medien vom Fraktionskongress aus

Die "öffentlich-rechtlichen Medien", das "Handelsblatt", "Spiegel"- und "FAZ"-Journalisten erhalten keine Akkreditierung zum Koblenzer Kongress der ENF-Fraktion des EU-Parlaments am 21. Januar, so Marcus Pretzell (AfD), gegenüber der dpa. Pretzell verweist auf die "gefärbte Berichterstattung".



Die Pressefreiheit beinhalte, so Pretzell, "auch die Freiheit Fake-News nicht zu bedienen". Überraschenderweise ist auch das rechte, zu Verschwörungstheorien neigende "Compact-Magazin" nicht genehm. - Die Fraktion erwartet tausend Teilnehmer, darunter Frauke Petry, Marine Le Pen und Geert Wilders.



Volker Herres, ARD-Programmdirektor, verurteilt den "massiven Eingriff in die Freiheit der Berichterstattung". Der Deutsche Journalisten-Verband betont: "Parteien, die zur politischen Willensbildung beitragen sollen, dürfen Journalisten bei ihren Veranstaltungen nicht außen vor lassen".