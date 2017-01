Dortmund: U-Bahn-Schubser rechtzeitig von Polizei gestoppt

Im Dortmunder Stadtteil Scharnhorst hat ein Mann in der U-Bahn zwei Menschen attackiert.



Der 38-Jährige näherte sich "wie ein Kungfu-Kämpfer und trat einem jungen Mann dermaßen hart gegen die Brust, dass dieser beinahe die Treppe herunterfiel. Die Frau verfehlte er nur knapp am Kopf.



Die Polizei konnte den Mann rechtzeitig stoppen und festnehmen: Der Polizeibeannte wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.