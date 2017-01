Heftiger Sturm auf Nordsee - Chaos und Panik auf AIDA

Das über 300 Meter lang Kreuzfahrtschiff mit über 3.000 Passagieren hatte auf ihrem jetzigen Europa-Törn in der Nordsee mit Windstärke zehn zu kämpfen.



bis zu sieben Meter hohe Wellten peitschten gegen das Schiff, die Pool-Bar wurde überflutet, Tische und Stühle wurden umgerissen. Der Kapitän schickte in Panik geratene Passagiere in ihre Kabinen. Erst eine Kursänderung beruhigte die Lage.



Die Bilanz: Drei Verletzte. Zwei Personen erlitten Prellungen, eine einen Knochenbruch. Der Sachschaden wurde noch nicht beziffert.