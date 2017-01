Donald Trump hält NATO für "obsolet" - NATO besorgt

"Die NATO hat Probleme. Sie ist obsolet, weil sie erstens, wie Sie wissen, vor vielen, vielen Jahren entworfen wurde. Zweitens zahlen die Länder nicht das, was sie zahlen müssten", meinte Donald Trump in einem Interview mit europäischen Zeitungen.



Die NATO reagierte darauf besorgt. Laut Außenminister Frank-Walter Steinmeier habe die Aussage für Verwunderung und Aufregung gesorgt.



Steinmeier hatte sich zuvor in Brüssel mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg getroffen.