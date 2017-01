Steht die Sendung "Schwiegertochter gesucht" vor dem Aus?

Die TV Sendung lief bisher am frühen Sonntagabend, seit 2008 mit den beiden Fischers, Beate und Irene.Für viele Fans ist die Dating-Show ohne Irene und Beate einfach unvorstellbar, der Tod war für alle, auch RTL, ein großer Schock.



"Wir werden in Ruhe überlegen, ob und wie es mit Beate bei ´Schwiegertochter gesucht´ weitergeht." so RTL gegenüber BILD.Also hat man noch keinen Plan.Aber es geht mit der Sendung weiter, das ist sicher.Durch den Tod von Irene Fischer wird aber nichts mehr so sein wie es einmal war.



Ihre Trips nach Bali, Thailand und Alaska sind bis heute bei ihren Fans unvergessen und werden in die Deutsche Fernsehgeschichte eingehen.Ab Herbst geht wahrscheinlich die nächste Staffel an den Start.