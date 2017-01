Udo Ulfkotte gestorben

Der umstrittene Erfolgsautor Udo Ulfkotte ist am Freitag nach einem Herzinfarkt verstorben.Der politische Aktivist war als Journalist für die "FAZ" tätig.Nach seiner journalistischen Tätigkeit arbeitete er als freier Publizist, z.B für den Kopp Verlag.Ausserdem trat er oft als Redner auf.



Er unterstützte auch umstrittene Thesen, wie z.B von Thilo Sarrazin zu Migrationsproblemen und Problemen des Islam.Zitat: "irrsinnige Summen für bildungsresistente und rückständige Migranten (werden) ausgegeben", sagte er 2010 der "Leipziger Volkszeitung".Kollegen kritisierten häufig seine Thesen.



Durch seine Bestseller (Bücher) erlangte er ein großes Publikum.Im Buch "Gekaufte Journalisten" kritisiert er die Korrumpierbarkeit von Journalisten, gab aber zu, ebenso korrumpierbar gewesen zu sein. Staatliche Stellen, wie der Bundesnachrichtendienst diktierten häufig was geschrieben werde, so U.