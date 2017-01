Surfer nach 16 Stunden aus dem Meer vor der australischen Küste gerettet

Ein japanischer Surfer ist vor der australischen Küste nach 16 Stunden unfreiwilligem Aufenthalt im Meer von einem Frachtschiff gerettet worden.



Nach Aussage des Mannes kam er nicht gegen die hohen Wellen am Strand in Sydney an und wurde von der starken Strömung ins Meer hinausgetragen.



Die Crew des Frachtschiffes hörte den um Hilfe rufenden Mann, da war er schon sechs Kilometer vor der Küste entfernt. Der Kapitän sprach von einem Glücksfall.