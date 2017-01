In Zeiten populistischer Unflat auf der Suche nach dem zivilisierten Gentleman

Nein, nicht zum Tür aufhalten, denn damit ist ein Gentleman heutzutage unterfordert. Gesucht wird der Moderne Mann, einer der sich seiner Männlichkeit so sicher ist, dass er ohne Probleme hinter einer Frau zurücktreten kann und trotzdem eine kleine Neigung zum Ungehorsam im richtigen Moment besitzt.



Martin Scherer, seines Zeichen Philosoph, schreibt in seinem Buch "Der Gentleman" über ihn: "Das Weniger an Selbstdarstellung bedeutet ein mehr an Offenheit und Entspanntheit." Das Netz müsste nicht ein Ort der niederen Instinkte sein, gäbe es mehr Engagement, Kultiviertheit und Höflichkeit.



Eine gelassene Distanz zum Weltirrsinn und waches Beobachten der Umwelt, um nicht auf eine postfaktische Wirklichkeit vertrauen zu müssen, zeichnen den modern Gentleman - inklusive der kleinen Neigung zum Ungehorsam im richtigen Moment - aus.