Soziale Medien: Koalition startet Offensive gegen Fake News

Die Regierungskoalition hat sich auf ein verschärftes Vorgehen gegen Hasskommentare und Falschmeldungen in den sozialen Medien verständigt.



Die Koalition will erreichen, dass Facebook, Twitter und andere Plattformen leicht zugängliche Beschwerdestellen einrichten und innerhalb von 24 Stunden reagieren. Sonst drohe ihnen eine empfindliche Strafzahlung.



Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) stellt eine Verrohung von Kommunikationsformen in sozialen Medien fest. Verleumdungen, Beschimpfungen und Gewaltandrohung gegenüber Politikern dürfen nicht hingenommen werden, so Lammert.