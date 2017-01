Zürich/Schweiz: Mann findet 28.000 Euro in Sonnenbrillen-Etui

In Zürich hat ein Niederländer ein Sonnenbrillen-Etui im mit 28.000 Euro im Schnee gefunden.



Der 49-Jährige lieferte das Etui mit dem Geld in einem Fundbüro ab. Kurz darauf meldete sich dort ein Mann, der nachweisen konnte, dass ihm das Geld gehöre.



Wohin der Besitzer mit dem Bargeld unterwegs war und wieso er es in dem Sonnenbrillen-Etui aufbewahrte, wurde nicht genannt. Auf jeden Fall steht dem ehrlichen Niederländer ein Finderlohn zu.