Essen: Als Gefährder eingestufter Mann von Polizei festgenommen

Am vergangenen Mittwoch wurde von der Essener Polizei ein 28-jähriger Mann festgenommen, der zuvor als Gefährder eingestuft worden war. Er wurde zuvor intensiv beobachtet und hatte wohl "enge Kontakte in die islamistische Szene".



Eine Polizeisprecher äußerte, dass es aufgrund neuer Erkenntnisse zu der Festnahme kam. Der Mann hielt sich wohl illegal in Deutschland auf. Bis vor ein paar Wochen saß er noch im Gefängnis.



Nun befindet der Mann sich in Abschiebehaft. Der Polizeipräsident Richter lobte die "professionelle Arbeit der Essener Polizei und ihre enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde".