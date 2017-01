Memmingen: Parkscheinautomat gibt etwa 200 Euro Wechselgeld in Münzen

Ein 48-jähriger Mann erlebte etwas Kurioses, als er im bayerischen Memmingen seinen Parkschein an einem Automaten bezahlen wollte.



Eigentlich wollte der Mann mit einem Fünf-Euro-Schein bezahlen, doch der Automat spuckte anstatt ein paar Münzen Wechselgeld auf einmal einen ganzen Berg von Münzen aus. Insgesamt erhielt der Mann so 201,50 Euro zurück.



Der Mann erwies sich jedoch als ehrlich und gab das zu viel erhaltene Geld sofort an eine Polizeistation weiter. Inzwischen ist der kaputte Automat wieder repariert.