Baden-Württemberg: Junge wirft Schneeball und wird deswegen entführt

In Baden-Württemberg kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall aufgrund eines Schneeballwurfes.



Drei Jungs lieferten sich eine Schneeballschlacht, als ein Schneeball einen vorbeifahrenden Transporter an der Windschutzscheibe traf. Der 32-jährige Fahrer ärgerte sich darüber derart, dass er anhielt und einen Jungen in seinen Transporter zerrte.



Dann fuhr er einfach davon. Er soll den Jungen auch geschlagen haben. Dieser konnte sich nach einer kurzen Fahrt selbst befreien. Nun erwartet den Fahrer eine Ermittlung wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung.