Texas: Musiker Tommy Allsup mit 85 Jahren gestorben

Der Western-Swing-Musiker Tommy Allsup starb am vergangenen Mittwoch im Alter von 85 Jahren in Texas.



Die Anfänge Allsups fanden bereits in einer Schulband statt. Er ging dann später mit Größen wie Buddy Holly oder "The Crickets" auf Tour.



Der Grammy-Preisträger hinterlässt einen Sohn. Der 32-jährige Austin Allsup ist ebenfalls Musiker.