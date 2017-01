Hamburg: Bankräuber schießt bei Überfall Sparkassen-Angestellten an

Bei einem Banküberfall in einer Sparkasse in Hamburg-Altona schoss der Räuber einen Angestellten an und verletzte diesen schwer.



Der Maskierte ist auf der Flucht, die Polizei hat mit einem Großaufgebot eine Fahndung eingeleitet.



Der Täter habe dem 45-jährigen Bankangestellten in den Bauch geschossen, nachdem dieser ihm das geforderte Geld ausgehändigt hatte. "Das ist ein sehr brutales Vorgehen", so ein Polizeisprecher: "Das ist sehr ungewöhnlich."