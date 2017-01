Störfall im AKW Grundmemmingen

Block C des bayerischen Risikomeilers Gundremmingen muss nach wenigen Tagen seiner Wiederinbetriebnahme erneut vom Netz.



Während des Anfahrens wurde ein Leck an einem Ventil im Sicherheitsbehälter festgestellt, aus dem radioaktiver Wasserdampf austritt.



Block C soll erst Ende 2021 stillgelegt werden, obwohl der Reaktor bereits 1984 in Betrieb ging und zu den sicherheitsgefährdeten Reaktoren gehört.