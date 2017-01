Flüchtling aus Kamerun belästigt mehrere Frauen sexuell und randaliert

Ein 21 jährige Flüchtling hat in Brandenburg / Havel mehrere Frauen sexuell genötigt - das erste Opfer des Afrikaners wurde eine 46 jährige Mittwoch nachmittag auf offener Strasse die von ihm begrapscht wurde, hier konnte er vom Tatort fliehen.



Am gleichen Abend wurde dann erneut eine Frau Opfer dieses Flüchtlings - er bedrängte diese sexuell in einem Einkaufsmarkt als düse gerade dabei war Regale zu bestücken.Durch ihre Gegenwehr ergriff er schliesslich die Flucht und konnte von der herbeigerufenem Polizei gefasst werden.



Da er stark alkoholisiert und unter Drogeneinfluss wurde er bis <Donnerstag in Gewahrsam gehalten und dann wieder freigelassen - zurück im Asylantenheim randalierte er und musste schliesslich unter Einsatz von Gewalt durch die Polizei festgesetzt werden.