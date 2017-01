2 sexuelle Übergriffe durch Nordafrikaner in München

Wie heute bekannt wurde hat vermutlich ein Nordafrikaner gleich 2 Mal in München in der Silvesternacht zugeschlagen und jeweils sexuelle Übergriffe auf Frauen begangen.



Im ersten Fall war eine 28 jährige Opfer des Nordafrikaners als sie zu Fuss im Münchener Westend unterwegs war. Wegen heftiger und lautstarker Gegenwehr musste der Afrikaner schliesslich abziehen.



Der 2. Übergriff ereignete sich 30 Minuten später in München Thalkirchen - es wird vermutet dass es der gleiche Nordafrikaner war, der anscheinend noch auf Beute aus war.