Algier mutmasslicher Kinderschänder Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen für die sexuelle Belästigung eines 13-jährigen Mädchens durch einen 34 Algerier. Am vergangenen Samstag wurde sie von dem "Flüchtling" sexuell bedrängt - konnte sich mit einem Versprechen auf ein erneutes Treffen am darauf folgenden Tag dann dem Algerier entziehen.



Die von der 13 jährigen am Abend über den Vorfall unterrichteten Eltern haben zusammen mit der Polizei am nächsten Tag auf den Algerier gewartet mit dem 13 jährigen Mädchen als Lockvogel. Als dieser dann in der Erwartung auf Sex mit einer Minderjährigen erschien, konnte er festgesetzt werden.



Wer aus der Region kommt und Samstag am Wolfsburger Hauptbahnhof gegen 18:30 bis 19:00 im Bereich des McDonald Restaurants unterwegs war, und vielleicht etwas beobachtet hat, findet in der Quelle die Kontaktmöglichkeit zur zuständigen Polizei.