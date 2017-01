Wird es eine neue Staffel von "Lost" geben?

Der ehemalige Produzent der Show "Lost", Carlton Cuse, hat in einem Interview gesagt, dass für ihn die Serie schon abgeschlossen ist.



Allerdings fügt er hinzu, dass er nichts dagegen hätte, wenn andere Autoren die Show fortsetzen würden.



"Ich glaube, dass irgendwann in der Zukunft jemand etwas mit der `Lost´-Welt anstellen wird und das ist okay.", so Cuse.