Umfrage: Mehrheit der Bundesbürger befürwortet die Homoehe

Nach einer repräsentativen Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) ist eine Mehrheit der befragten Deutschen für die Homoehe.



"Die Zustimmung zur Gleichstellung bei der Ehe war noch nie höher - das zeigt, dass die Gesellschaft hier viel weiter ist als die Politik", so Christine Lüders, Leiterin der ADS.



Sie kritisiert, dass es in 14 europäischen Ländern die "Ehe für alle" bereits gebe, nur in Deutschland nicht. Das Themenjahr der ADS widmet sich deswegen dieses Mal sexueller Vielfalt.