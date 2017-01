Es wird dieses Jahr ein neues "Queens Of The Stone Age"-Album erscheinen

Nach Informationen des Musikers Troy Sanders wird dieses Jahr noch ein neues Album der Band "Queens Of The Stone Age" erscheinen.



Sanders ist sowohl Mitglied bei "Mastodon", als auch Bassist bei "Gone Is Gone". In letzterer Gruppe ist ebenfalls Troy Van Leeuwen, Gitarrist der "Queens Of The Stone Age". Also die Informationen scheinen aus sicherer Quelle zu kommen.



Damit werden im Jahr 2017 neue Alben von drei großen Bands herauskommen: Von "At The Drive-in", "Queens Of The Stone Age" und "Mastodon".