Fußball: Holger Badstuber im ersten Schalke-04-Training

Um Punkt 10 Uhr traf am heutigen Donnerstag Holger Badstuber am Trainingsgelände von Schalke 04 ein.



Der Nationalspieler reiste schon gestern vom FC Bayern an. Mit Manager Christian Heidel und Berater Peter Duvinage erschien er heute am Trainingsgelände.



Seine ersten Runden lief er um kurz vor 11 Uhr mit Benedikt Höwedes und Matija Nastasic.