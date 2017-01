Armuts- und Reichtumsbericht: Die Kluft zwischen Arm und Reich stagniert

Trotz Mindestlohns und guter Konjunktur schlossen die unteren Einkommensgruppen nicht zur Mitte auf, so die Arbeitsministerin Andrea Nahles nach der Expertenanhörung zum fünften Armuts- und Reichtumsbericht, der im Entwurf vorliegt.



Als Gegenmaßnahme schwebt Nahles die Stärkung der Tarifbindung vor. Arbeitslosigkeit und Lohnungleichheit seien laut Berichtentwurf zurückgegangen, das Armutsrisiko sei leicht angestiegen. 44 Prozent der Bevölkerung glaubten, der Anteil armer Menschen sei stark gestiegen.



Neu ist in diesem Bericht die Betrachtung des gesellschaftlichen Einflusses des Reichtums. Sozialverbände vermissen u. a. politische Schlussfolgerungen zur Schließung der Schere zwischen Arm und Reich. Auch würden Kinderarmut, Wohnungsnot, Benachteiligung von Alleinerziehenden nur am Rand behandelt.