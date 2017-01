Koch Frank Rosin mach Burgerbäcker fertig

Am gestrigen Dienstag besuchte der Sternekoch Frank Rosin eine Burgerkneipe und brachte den ungelernten Betreiber zur Verzweiflung.



Er half ihm zwar sein Restaurant wieder in Schuss zu bringen, hielt ihm aber am Ende der Sendung eine Standpauke, weil er so naiv sei, als ungelernter Gastronom ein Restaurant aufzumachen.



Der "Burgerteufel" widersprach: "Ich war nicht auf Hilfe angewiesen und habe Rosin nicht darum gebeten. Er stand um 9 Uhr morgens vor der Tür, mit Kamerateam."Aber auch im Nachschlag stellte Rosin dem Burgerteufel ein schlechtes Zeugnis aus.