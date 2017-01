Handball-WM: Handball-WM möglicherweise doch nicht im Livestream

Jüngst wurde u.a. auf ShortNews verkündet, dass es die Spiele der Handball-WM in Frankreich im Livestream auf der Webseite von Sponsor DKB geben wird.



Doch ob es wirklich dazu kommen darf, steht - einen Tag vor Beginn der WM - in den Sternen. Denn nun prüfen die Medienanstalten, ob der Stream der WM überhaupt legal sei.



Denn Sponsor DKB müsste für die Übertragung der Spiele samt Kommentatoren eine Rundfunkgebühr besitzen, die die DKB natürlich nicht hat. Im schlimmsten Fall schauen die Handballfans also wirklich in die Röhre.