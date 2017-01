Gerichtshof für Menschenrechte lässt einen Polen nicht von seiner Frau scheiden

Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte darf sich ein polnischer Mann nicht von seiner Frau scheiden lassen.



Der Mann scheiterte bereits in Polen mit seiner Klage: Die Richter gaben an, dass er seine Frau jahrelang betrog und alleine Schuld am Ende der Ehe trage. Die Frau wolle im Übrigen keine Trennung.



Das polnische Scheidungsrecht kann laut den Straßburger Richtern als Schutz des schwächeren Partners gegen die "Machenschaften und Arglist der anderen Partei" betrachtet werden. In Deutschland kann man sich nach dreijähriger Trennungsphase auch gegen den Willen des Anderen scheiden lassen.