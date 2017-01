Handball-WM: hier gibt es die Handball-WM zu sehen

Da der Rechteinhaber für die Handball-WM in Frankreich den TV-Sendern diverse Forderungen stellten, lehnte alle relevanten deutschen Sender ab.



So drohte für Handball-Fans das Blackout. Doch dank DHB-Sponsor DKB kann man nun die Handball-WM, die morgen startet, nun doch mitverfolgen.



So überträgt Sponsor DKB die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sowie Eröffnungsspiel, Semifinals und das Finale kostenlos und für alle mit deutscher IP!