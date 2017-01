Kleve: Versuchte Vergewaltigung verhindert

Am vergangenen Sonntag kam es im Nordrhein-Westfälischen Kleve zu einer versuchten Vergewaltigung. Eine 23-jährige Frau trat gegen 5.30 morgens nach einem Discobesuch den Heimweg an. Da sie um diese Uhrzeit kein Taxi bekam, machte sie sich zu Fuß auf den Weg.



Auf der Emmericher Straße in Kleve, stadtauswärts, fühlte die junge Frau sich verfolgt und informierte per Handy ihren Vater. Der Verfolger packte die Frau plötzlich, schlug ihr ins Gesicht und zog diese von der Straße. Danach legte er sich auf sie.



Der zwischenzeitlich eintreffende Vater der Frau überwältigte den Angreifer und hielt diesen bis zum Eintreffen der Polizei, fest. Der Angreifer wurde vernommen und dem Haftrichter vorgeführt.