Soltau: Säugling tot in einem Haus gefunden

In Soltau in Niedersachsen wurde in einem Mehrfamilienhaus ein Baby tot aufgefunden. Die Polizei äußerte, dass der Säugling erstickt sei, offenbar fand man "Spuren äußerer Gewalteinwirkung".



Man geht davon aus, dass die Mutter eventuell an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. Die 23-jährige Frau ist jedoch verschwunden.



Der Vater des viereinhalb Monate alten Mädchens wohnt nicht mehr mit der Mutter zusammen. Angeblich versuchte er bereits seit dem Anfang des Jahres, die Mutter des Babys zu erreichen.