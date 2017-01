Europa: 38 Menschen starben bereits aufgrund der Kälte

Mindestens 38 Kältetote gibt es in diesem Winter bereits in Europa. 30 Menschen davon starben allein in Polen.



Weiterhin erfroren allein 10 Menschen laut dem polnischen Krisenzentrum RCB am vergangenen Sonntag. Vor allem Obdachlose sind Opfer der Kälte.



Durch die Kälte ist auch der Flugverkehr stark beeinträchtigt. In Weißrussland hatte es am Wochenende beispielsweise bis zu minus 30 Grad, in Serbien sogar bis zu minus 33 Grad.