Israel: Verschärfte Maßnahmen gegen IS-Anhänger

Nach dem Lkw-Anschlag mit 4 Toten in Jerusalem will Israel härter gegen den IS vorgehen.



Anhänger der Terrormiliz IS sollen verstärkt ohne Anklage in Haft genommen werden. Das Haus des Attentäters in Ost-Jerusalem wird zerstört, seine Leiche nicht an die Familie übergeben.



Die IS-Anhänger sollen verstärkt in sogenannte Administrativhaft genommen werden. Diese Haft erlaubt es, Häftlinge für jeweils verlängerbare Zeiträume von sechs Monaten ohne offizielle Anklage festzuhalten.