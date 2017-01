"Bild" das am meisten zitierte Medium 2016

Laut einem Ranking von Media-Tenor wurde die "Bild"-Zeitung im vergangenen Jahr am häufigsten zitiert.



Auf Platz zwei landete der "Spiegel" und den dritten Rang belegt "Bild am Sonntag".



"Wie keine andere Marke hat die "Bild"-Gruppe es verstanden, als Agenda Setter für eine Vielzahl von Themen insbesondere in Politik und Wirtschaft wahrgenommen und nicht mehr auf Boulevard-Issues reduziert zu werden", so Roland Schatz, Gründer und CEO von Media Tenor International.