In der Antarktis droht riesiger Eisberg abzubrechen

Ein Eisberg, doppelt so groß wie das Saarland, droht in der Antarktis vom Larsen-C-Schelfeis abzubrechen.



Mit seinen über 5.000 Quadratkilometern ist der Berg einer der größten jemals registrierten Eisberge.



"Der Eisberg hängt am seidenen Faden. Ich wäre erstaunt, wenn er nicht in den nächsten Monaten abbricht", berichtet Forscher Adrian Luckmann.